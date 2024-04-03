Стас Михайлов отменяет концерты, Челябинск не стал исключением

Стас Михайлов давно не был с гастролями на Урале, но все же поклонникам придется потерпеть. Артист сообщил, что отменяет концерты. В последний раз такое было с подмосковными Люберцами.

Выступление в Челябинске должно было состояться в четверг, 4 апреля, но было перенесено. В апреле концерт отменен, он пройдет в мае — 22 числа.

Михайлов представит свою юбилейную программу в «МТС Live Холле». Как заявляет организатор, решение не связано с событиями в «Крокус Сити Холле».

«Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова переносится на 22 мая по техническим причинам», — сказал он.

Как пишет 74.RU, не исключено, что апрельский концерт был отменен из-за того, что не удалось продать желаемое количество билетов, цены на которые доходят до десяти тысяч рублей. На данный момент пустуют около половины мест.

Известно, что концерт Михайлова, который должен был пройти в Екатеринбурге 6 апреля, также отменен. Он состоится 21 мая.

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