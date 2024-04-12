Житель Екатеринбурга отсудил у магазина 244 тысячи рублей за сломанный телевизор

Олимпийский чемпион по боксу и житель Екатеринбурга Егор Мехонцев в свою пользу разрешил спор с крупной сетью магазинов электроники, которая отказалась заменить или вернуть деньги за купленный им бракованный телевизор стоимостью 79 тысяч рублей.

«Его занесли с мороза, было -25 градусов, поэтому сразу включить его было нельзя. Когда телевизор отогрелся, я пытался его включить, но он так и не заработал, появилось какое-то масляное пятно, были искры», — рассказал чемпион.

Мужчина также приобрел страховку за 11 тысяч рублей, которую ему удалось вернуть самому. Однако процесс возврата средств за телевизор потребовал судебного разбирательства.

Магазин аргументировал свою позицию механической поломкой ТВ. После предъявления претензии была только формальная отписка.

«В итоге я пошел в суд, нанял юриста, заплатил за экспертизу, которая оказалась в мою пользу», — поделился житель Екатеринбурга.

Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение в пользу Мехонцева и обязал магазин выплатить 244 тысячи рублей, включая все неустойки.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды.

Источник: ural.kp.ru.