Мать девочки Луны с «маской Бэтмена» на лице заявила, что не вернется к хирургу из Краснодара

Мать 4-летней девочки с «маской Бэтмена» Луны Феннер рассказала, почему на самом деле не поедет в клинику Краснодара. Первая лазерная процедура была проведена на Кубани пять лет назад. 60 тысяч долларов на лечение дал бизнесмен, который предпочел не разглашать свое имя.

СМИ ранее писали о том, что Кэролл Феннер увидела «ошибки в лечении», поэтому и решила поехать в Санкт-Петербург. Однако в реальности работой хирурга она осталась довольна.

Дело в том, что сейчас девочке требуется помощь другого врача. Ей необходима эстетическая пластическая операция. За нее возьмется уже другой специалист, поэтому-то семья и не поедет в Краснодар.

«У нас не было никаких проблем с краснодарской клиникой. Нам очень нравится доктор Павел Попов», — сказала американка.

В Санкт-Петербурге семья будет уже 17 апреля. Новый курс начнется уже через три дня после прилета в Россию.

Ранее рассказывалось о том, что изначально Луна должна была вернуться в кубанскую клинику.

Источник: «Ъ-Кубань».