В Волгограде восстановят историческое здание ЦУМа

В Волгограде возродят ЦУМ. Реконструкция исторического здания уже началась, легендарную постройку хотят полностью восстановить.

Как отмечают авторы паблика «Типичный Волгоград», сооружение ждет настоящее возрождение. Часть работ планируется провести в ближайшее время. К примеру, на территории ЦУМа организуют центр культуры и искусств мирового уровня.

В планах и размещение на территории фондов Волгоградского музея ИЗО имени Ильи Машкова. Это будет сделано до 2027 года.

В ЦУМе обустроят залы для экспозиций крупнейших музеев России и мира, а также для показа частных коллекций, будет культурный центр Александры Пахмутовой.