В Ростовской области запретили жарить шашлыки на улице

Жителям Ростова и области запретили жарить шашлыки у дома и в лесопарковой зоне. В связи с наступлением пожароопасного сезона вводится запрет на разведение огня.

Нельзя использовать тлеющие материалы, запрещены работы с огнем рядом с лесным массивом.

Поэтому тем, кто хотел пожарить шашлыки на природе в майские праздники, придется отменить свои планы.

Администрация также запретила жечь сухую траву и мусор на улицах, во дворе и на даче, если речь идет о разведении открытого огня.

В Ростовской области уже начались лесные пожары, поэтому местных жителей просят быть осторожнее с пламенем.

Ранее стало известно о том, что Василий Вакуленко хочет перевести клуб «СКА-Ростов» в Медиалигу и сам начать играть в футбол. Он рассказал о том, что ему требуется пара месяцев, чтобы привести себя в форму.