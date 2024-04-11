Луна с «маской Бэтмена» из США поедет на пластику лица в Санкт-Петербург вместо Краснодара

Луна. Фото: скриншот видео соцсетей

В кубанской клинике ее ждали еще в прошлом году, но семья указала на ошибки в лечении.

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер продолжит лечение в России. Она должна была вернуться в Краснодар еще весной прошлого года, но введенные западные ограничения сделали медицинский туризм из Соединенных Штатов фактически невозможным. Американские медики так и не смогли помочь, хотя семья искала специалистов.

Мать девочки Кэрол все же нашла возможность приехать в Россию, однако в кубанскую клинику, где все предыдущие операции проводил хирург Павел Попов, она не вернется.

Луна. Фото: скриншот соцсетей

На Кубани последний раз она была в 2021 году, зимой 2022-го должна была вернуться, но этого не произошло.

«Мы видим некоторые ошибки лечения, поэтому выбрали другую клинику <…> Это будет Санкт-Петербург. Пластические хирурги. Луне будут делать операцию по устранению дефектов кожи», — сказали «КП-Кубань» в окружении семьи.

В Санкт-Петербург Луна приедет в середине текущего месяца.

Ранее стало известно о том, что SHAMAN в Краснодаре спел «Я русский» на парковке.

Источник: kuban.kp.ru.

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