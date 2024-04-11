Луна с «маской Бэтмена» из США поедет на пластику лица в Санкт-Петербург вместо Краснодара

Девочка с «маской Бэтмена» Луна Феннер продолжит лечение в России. Она должна была вернуться в Краснодар еще весной прошлого года, но введенные западные ограничения сделали медицинский туризм из Соединенных Штатов фактически невозможным. Американские медики так и не смогли помочь, хотя семья искала специалистов.

Мать девочки Кэрол все же нашла возможность приехать в Россию, однако в кубанскую клинику, где все предыдущие операции проводил хирург Павел Попов, она не вернется.