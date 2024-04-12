Настоятель Заречного разрешил отпевать Кунгурова на Урале

С оперным певцом Евгением Кунгуровым простятся и проводят в последний путь в его родном Заречном, находящемся в Свердловской области. В храме Покрова Богородицы артиста будут отпевать, чего обычно не делают в подобных случаях.

Настоятель церкви Вячеслав пояснил, почему все же обряд для найденного рядом со своим домом Кунгурова проведут.

«Это не исключение. Просто здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает», — сказал священник.

Как известно, до сведения счетов с жизнью певец боролся с депрессией. Он даже просил помощи у психиатра, лечился, но это не оказало должного результата. На душе у исполнителя было тяжело.

Перед своей кончиной Кунгуров отправил сообщение жене, которая тут же позвонила в полицию, однако спасти жизнь не успели. Когда приехали, уже не смогли помочь.

С Евгением простились в Москве, 13 апреля Кунгурова проводят в последний путь на Урале.

«Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым в Заречном состоится 13 апреля в 12 часов в Храме Покрова Божией Матери», — сообщили в мэрии.

В Москве на прощание с артистом приехали Зара и Игорь Наджиев. Екатерина Гусева участвовала с оперной звездой в проекте «Романтика романса», его съемки решили на время остановить. Проводить исполнителя прилетел и актер Валсис Шмидт. Он находился на съемках в Сибири.

По материалам eburg.mk.ru и e1.ru.