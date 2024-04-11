Зара, Гусева и Наджиев приехали на церемонию прощания с Кунгуровым в Москве

11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Евгением Кунгуровым. 40-летний певец совершил суицид, написав перед этим своей жене Ирине. Следствие не нашло признаков насильственной смерти. Оперный артист активно строил карьеру, вел передачу на телевидении, выступал в Кремле и получил звание заслуженного артиста России. С ним были знакомые многие селебрити.
Одним из первых в прощальном доме Троекуровского кладбища появился автор песен и поэт Игорь Наджиев. Он был облачен в черный костюм и дубленку. Лицо артист скрыл за солнцезащитными очками.
Игорь Наджиев приехал не один. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Игорь Наджиев не стал общаться с прессой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Актер Валсис Шмидт приехал попрощаться с Кунгуровым прямо со съемок, которые прошли в Сибири. Он рассказал, что подружился с певцом и часто с ним участвовал в телевизионных передачах.
Певица Зара в черном костюме и очках приехала на церемонию прощания. Она несла в руках букет алых роз. Следом за ней появилась Екатерина Гусева, которая вела с Евгением передачу «Романтика романса» на канале «Культура». После смерти артиста съемки музыкального проекта остановили до осени. Гусеву сопровождал муж Владимир Абашкин. Она была опечалена случившимся.
Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зара и Екатерина Гусева с мужем. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Напомним, что после смерти 40-летнего Кунгурова выяснилось, что он лежал в психиатрической клинике три раза. Его отец Виктор рассказал, что у сына была редка нервная болезнь, которая не давала ему спокойно жизнь. У артиста осталось двое детей: семилетний Иван и двухлетняя Ариадна.
Тело Евгения перевезут в город Заречный. Там 13 апреля пройдет процедура отпевания в Храме Пресвятой Богородицы, а похоронят певца рядом с бабушкой на местной кладбище.