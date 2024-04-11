Зара, Гусева и Наджиев приехали на церемонию прощания с Кунгуровым в Москве

11 апреля в Москве прошла церемония прощания с Евгением Кунгуровым. 40-летний певец совершил суицид, написав перед этим своей жене Ирине. Следствие не нашло признаков насильственной смерти. Оперный артист активно строил карьеру, вел передачу на телевидении, выступал в Кремле и получил звание заслуженного артиста России. С ним были знакомые многие селебрити.

Одним из первых в прощальном доме Троекуровского кладбища появился автор песен и поэт Игорь Наджиев. Он был облачен в черный костюм и дубленку. Лицо артист скрыл за солнцезащитными очками.