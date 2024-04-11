Онищенко об опасности пляжей Сочи: «Штабелями друг на друге, наряды и вирусы»

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о главной опасности пляжей Сочи, которые этим летом вновь «облепят» россияне.

«Чуть ли не штабелями всем слоями надо укладываться друг на друга», — говорит заслуженный врач страны.

На Черноморское побережье некоторые потянулись из-за дороговизны заграничных курортов, другие — из-за того, что перелет не только подорожал, но и стал сложнее по части логистики.

Онищенко указал на то, что при таком ажиотажном спросе и огромном количестве отдыхающих появляется риск перемешивания вирусов из разных регионов. Это опасно галопирующим распространением заболеваний.

«Когда человек приезжает, он привозит с собой все: и наряды, и вирусы. Причем люди съезжаются в Сочи со всей страны», — отметил эпидемиолог.

Ранее стало известно о том, что в Сочи этим летом в гостиницах будет новая услуга, которую оценят те, кто любит шведский стол.

Источник: kuban.kp.ru.