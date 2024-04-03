«Родина-мать» покрылась странными пятнами: «То, что увидели, шокировало»

Монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде покрылся странными пятнами. Их заметили горожане, которые начали задаваться вопросом, что произошло.

«То, что увидели, шокировало. Монумент "Родина-мать зовет" стал похож на какую-то зебру из более темных и более светлых полос бетона. Когда подошли ближе, то заметили, что более темные пятна — это явно какие-то заплатки, намазанные поверх основного тела статуи», — рассказывают те, кто поднимается на смотровую площадку.

Ситуацию прокомментировали в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его представитель Валерий Котельников рассказал о том, что пятна могли появиться из-за заделки стыков во время реконструкции.

Монумент отливался частями, поэтому могли возникнуть трещины. Для их устранения рабочие, вероятно, использовали другой раствор, который отличается по цвету. Эта штукатурка во влажном состоянии темнее, но когда высыхает, пятна пропадают.

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» считают, что свое воздействие могли оказать агрессивные факторы окружающей среды в процессе строительства, также бетон со временем подвержен выцветанию.

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Источник: V1.RU.