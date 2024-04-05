В Сочи назвали улицы, где парковка авто станет платной для горожан и туристов

В Сочи появятся новые платные парковки. К уже существующим 16 площадкам добавятся еще восемь. Об этом рассказали в городской администрации.

«Карманы» станут платными на Войкова, Либкнехта и Кубанской, также отдать деньги за стоянку придется на Парковой, Советской, Туапсинской, соответствующие знаки появятся на Нагорной в Центральном районе. Плату также введут за парковку на Учительской в Хостинском районе.

В зоне стоянки появится соответствующая разметка и таблички. Планируется и дальнейшее расширение сети платных парковок в Сочи.

В сочинском дептрансе сообщили, что предполагается создание «карманов» и в Лазаревском районе, а также на территории некоторых других курортов.

Платные парковки в Сочи функционируют с понедельника по пятницу с 08:00 и до 20:00. Стоимость в Центральном районе составляет сто рублей в час.

Ранее в Сочи из-за явления фата-моргана корабли «зависли» в воздухе.

Источник: newkuban.ru.