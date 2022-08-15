«Зять оказался говном»: мама Наташи Королевой публично оскорбила Тарзана

Скандал в семье Наташи Королевой вылился в публичное пространство. Мама певицы, Людмила Порывай, проживающая в Майами, на концерте активно согласилась с заявлением, что ее зять, актер Сергей Глушко, или Тарзан, - говно.

Дело было на сцене, куда мама Люда была вызвана соотечественницей Ириной Билык – у той был концерт перед местной братией. Певица обратилась к Порывай в микрофон, чтобы слышали все ее слова.

«Ваш зять оказался говном?» - спросила Билык у Порыва.

Мама Наташи Королевой залилась смехом и закивала. Видео с концерта теперь активно гуляет по Сети. Вот так и вскрылось ее отношение к мужу дочки, который активно поддерживает действия своей страны на юго-востоке Европы. Сама Порывай уже много лет живет в Штатах и не навещает родину.