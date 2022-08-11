«Звучит очень тревожно»: Жигалова высказалась о заявлении Пугачевой про возвращение домой

Журналистка Алена Жигалова, наиболее известная, как Алена Блин, прокомментировала новое видео Примадонны. Кадры оказались ответом звезды на публикацию Галкина о том, что он всего два дня в отъезде, но, мол, уже скучает по любимой семье. Жигалова призналась, что ей тревожно от такого обмена кадрами.

«Помашем ручкой папе» и «Папа, мы идем домой» звучит очень тревожно», - призналась Алена Блин.

Добавим, что Пугачева в конце лета должна вернуться в Россию, как обещала ранее. Дети должны пойти в третий класс.