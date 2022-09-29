Звездный адвокат Бенхин объяснил, почему уехала Пугачева

Алла Пугачева снова уехала из России, не дожидаясь похорон своего друга Бориса Моисеева. Многие были шокированы такой поспешностью. По мнению звездного адвоката Александра Бенхина, решение Примадонны было связано с ее беспокойством за детей.
«Может быть, перед ней сейчас более приоритетные задачи, может быть, она волнуется за детей. Если она считает, что детям будет более безопасно жить в Израиле, - это объясняет все ее поступки. Это естественно, когда интересы детей для матери важнее всего остального», - сказал эксперт корреспонденту Тeleprogramma.pro.
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По поводу многолетней дружбы Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева Бенхин добавил:
«Все-таки именно благодаря Пугачевой он в свое время стал тем, кем он стал. Он ведь танцевал в составе трио «Экспрессия», а Пугачева его заметила и «раскрутила». Благодаря тому, что он был к ней близок, он стал звездой, не имея особых вокальных данных. То есть он был ей обязан, а не она – ему.
Если она решила уехать, не дожидаясь похорон, - ну, это ее право. Она – Примадонна, «номер один», о ней пишут мировые СМИ. Она может делать все, что хочет!»