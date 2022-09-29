Звездный адвокат Бенхин объяснил, почему уехала Пугачева

Алла Пугачева снова уехала из России, не дожидаясь похорон своего друга Бориса Моисеева. Многие были шокированы такой поспешностью. По мнению звездного адвоката Александра Бенхина, решение Примадонны было связано с ее беспокойством за детей.

«Может быть, перед ней сейчас более приоритетные задачи, может быть, она волнуется за детей. Если она считает, что детям будет более безопасно жить в Израиле, - это объясняет все ее поступки. Это естественно, когда интересы детей для матери важнее всего остального», - сказал эксперт корреспонденту Тeleprogramma.pro.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По поводу многолетней дружбы Аллы Пугачевой и Бориса Моисеева Бенхин добавил: