Звезда «Дома-2» ошпарил Бородину, выступив с обличительной речью

Судя по высказыванием экс-участника проекта «Дом-2» Рустама Солнцева, особой нежности шоумен к ведущей телестройки Ксении Бородиной не питает.

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Шоумен подметил, что Ксюша постоянно пытается «подмять» под себя подружек, чтобы те на перебой восхваляли ее достоинства и пели дифирамбы. Под обаяние теледивы, как считает Рустам Солнцев, попала и беременная Ольга Орлова. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro шоумен посоветовал экс-солистке группы «Блестящие» больше внимания уделять себе вместо того, чтобы заботиться о Ксении.

«Со всеми женщинами, которые находятся в ауре Бородиной, происходит одна и та же история. Они все в нее влюбляются, правда, ненадолго, потом это все быстро проходит.

Однако новоявленные подруги начинают с каким-то упорством и рвением водить вокруг Ксении хороводики, клясться в любви, писать открытые письма в ее защиту», - говорит шоумен.