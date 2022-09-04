«Звал ее, но она крутила романы»: о трагедии в личной жизни Шамана рассказал политик

О бывшей жене Шамана (Shaman) рассказал политик Роман Худяков в своем телеграме. По его словам, Марина Рощупкина изменяла артисту, не веря в то, что он добьется успеха в Москве.

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«Мне стали писать люди из Новомосковска и других уголков страны, рассказывая, как его предавала первая жена — не видя с Ярославом (настоящее имя певца, - прим. ред.) будущего, хотя он уже переехал в Москву, снял квартиру, звал ее присоединиться, но она «нашла себе местного и уже крутила с ним романы, несмотря на мужа», - сообщил в своем телеграме Роман Худяков.

Шаман долго не мог поверить в измены своей жены, да и сама она их отрицает до сих пор. Но позже все-таки развелся с ней. В настоящее время певец счастлив в отношениях с пиар-директором сотовой компании Еленой Мартыновой, которая на 14 лет старше музыканта.