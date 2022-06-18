Зудин из «Динамита» назвал главного виновника смерти Цоя

Бывший солист группы «Динамит» Илья Зудин в документальном фильме «Последняя тайна Цоя» на канале «Муз-ТВ» назвал истинного виновника смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Как отметил Зудин, автомобиль «Москвич-2141», на котором разбился Цой, незадолго до ДТП подарил музыканту продюсер группы «Кино» Юрий Айзеншпис.

«Есть слух, что смерть Цоя заказал Айзеншпис, якобы они поссорились, не поделили деньги», - заявил Илья Зудин.

Напомним, что Виктор Цой – одна из главных легенд советской рок-музыки конца восьмидесятых годов. Он погиб в ДТП 15 августа 1990 года. На момент смерти музыканту было всего 28 лет.

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