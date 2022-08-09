Зрителям все объяснят: уход Добронравова из «Сватов» обыграют в продолжении сериала

Новые серии восьмого сезона обещают уже в следующем году.
Федор Добронравов

Федор Добронравов. Фото: Global Look Press

Актер Федор Добронравов отказался сниматься в новом сезоне комедийного сериала «Сваты». Он воплотил на экране весельчака Ваньку Будько из деревни и крепко влюбил в себя телезрителей. Но оказалось, что продолжать работу в проекте знаменитость не будет.

Создатели сериала, которые собираются снимать продолжение, собираются обыграть уход Добронравова из проекта. В восьмом сезоне, который обещают поклонникам уже в следующем году, будет объяснено отсутствие Ваньки Будько.

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Равно как и уход из проекта Анны Кошмал, оскандалившейся в последние месяцы, тоже будет объяснен при помощи сюжетных линий – украинка сыграла экранную внучку Добронравова, Женю Ковалеву, сообщает «Пятый канал».

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