Зрителям все объяснят: уход Добронравова из «Сватов» обыграют в продолжении сериала

Создатели сериала, которые собираются снимать продолжение, собираются обыграть уход Добронравова из проекта. В восьмом сезоне, который обещают поклонникам уже в следующем году, будет объяснено отсутствие Ваньки Будько.

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Равно как и уход из проекта Анны Кошмал, оскандалившейся в последние месяцы, тоже будет объяснен при помощи сюжетных линий – украинка сыграла экранную внучку Добронравова, Женю Ковалеву, сообщает «Пятый канал».