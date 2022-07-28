«Знала, что они там делают»: мать Кузнецова — о первом концерте «Ласкового мая» и мальчиках-сиротах

Как отметила Валентина Кузнецова, на том концерте «все отплясывали». «И воспитатели, и преподаватели. Все дети руками хлопали. Концерт прошел на ура. Я была рада и довольна. Радовалась, что все получается», — отметила мать композитора.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин недавно обвинил Сергея Кузнецова в развращении мальчиков-сирот и Юрия Шатунова, в частности, в годы создания коллектива. Сам композитор опроверг эту информацию.