«Знала, что они там делают»: мать Кузнецова — о первом концерте «Ласкового мая» и мальчиках-сиротах

Валентина Алексеевна раскрыла всю правду о создании группы.
Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала всю правду о становлении группы «Ласковый май».

«Я свидетель создания «Ласкового мая». Я знала, куда и когда мой сын уходит, как он занимается, что они там делают. Именно мой сын Сережа сделал им первую программу. Это был прекрасный концерт. И я была на нем. Это было 30 декабря 1986 года».

Как отметила Валентина Кузнецова, на том концерте «все отплясывали». «И воспитатели, и преподаватели. Все дети руками хлопали. Концерт прошел на ура. Я была рада и довольна. Радовалась, что все получается», — отметила мать композитора.

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Напомним, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин недавно обвинил Сергея Кузнецова в развращении мальчиков-сирот и Юрия Шатунова, в частности, в годы создания коллектива. Сам композитор опроверг эту информацию.

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