«Злыдням все возвращаю!»: Гузеева рискнула показать себя вблизи без прикрас

Лариса Гузеева показала фото с Лерой Кудрявцевой, поставив хейтеров на место. Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале рискнула показать себя вблизи и без макияжа, щегольнув лицом без прикрас, да и к тому же вблизи.
Актриса дала понять, что ей совершенно нет никакого дела до того, что о ее внешности думают поклонники. При этом хейтеры подметили, что глазки телеведущей заплыли, словно она провела несколько бессонных ночей. А лоб обгорел.
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«Дорогие подписчики, благодарю вас за добрые слова в наш с Лерой адрес. Злыдням, как всегда все возвращаю, мне не надо. Хорошего выходного! Обнимайтесь!» - отметила Гузеева.
Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева. Фото: личный архив
В одном из интервью Лариса Кудрявцева призналась, что до сих пор вымаливает прощение у сына. По словам актрисы, в молодости она часто срывалась на своего старшего ребенка, совершенно не считаясь с его чувствами. Гузеева дала понять, что вела себя скорее как сварливая жена, которая пилила близких, намекнув, что ее сыну чаще всего доставалось от мамы без какой-либо на то причины.