«Злыдням все возвращаю!»: Гузеева рискнула показать себя вблизи без прикрас

Лариса Гузеева показала фото с Лерой Кудрявцевой, поставив хейтеров на место. Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале рискнула показать себя вблизи и без макияжа, щегольнув лицом без прикрас, да и к тому же вблизи.

Актриса дала понять, что ей совершенно нет никакого дела до того, что о ее внешности думают поклонники. При этом хейтеры подметили, что глазки телеведущей заплыли, словно она провела несколько бессонных ночей. А лоб обгорел.

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