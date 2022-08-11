«Жулик и аферист»: Борисова разнесла молодого мужа Азизы

Дана Борисова ответила на нападки Азизы. По мнению телеведущей, 57-летняя певица обиделась из-за того, что она раскритиковала ее брак с 37-летним итальянцем Алессандро Лортэ.

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«Я же не просто сказала, что не вижу будущего у их отношений, а сказала, что ее избранник — жулик и аферист», — поделилась Борисова.

Дана отметила, что не хотела оскорблять коллегу по шоу-бизнесу, и высказала свое мнение только потому, что переживает за нее.

«Она всю жизнь была без мужика. А сейчас еще хуже! Будет пахать и обслуживать его», — посетовала теледива в разговоре с PROZVEZD.

Напомним, Азиза вышла замуж летом прошлого года. Через считаные месяцы певица заявила, что решила расстаться с супругом.