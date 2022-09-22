«Жизни там нет никакой»: Юлия Меньшова назвала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян приторной

Актриса Агата Муцениеце на днях дала большое интервью Юлии Меньшовой. Большая его часть была посвящена разговору о бывшем муже Агаты — Павле Прилучном.

Затронули собеседницы и тему свадьбы Павла Прилучного с Зепюр Брутян, которая состоялась 25 августа. Фото и видео с торжества тогда разлетелось по Сети. Поклонники с придыханием рассматривали красивую сказку, которую им показали новобрачные. Многие признавались, что это свадьба их мечты.

У Юлии Меньшовой свое мнение по этому поводу. В беседе с Агатой она назвала торжество бывшего мужа Муцениеце с новой избранницей приторным.