«Живот покрыт буграми»: Борисова ужаснула фигурой после пластической операции

Дана честно показала, как выглядит после липосакции.
Дана Борисова. Фото: Global Look Press

Дана Борисова. Фото: Global Look Press

Несколько месяцев назад Дана Борисова сделала две липосакции. Звезда честно призналась, что осталась не слишком довольна результатом хирургических вмешательств.

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По ее словам, в обработанные специалистом места жир действительно не вернулся, зато другие области тела стали «пухнуть на глазах». 

«Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность», — рассказала Дана.

Чтобы наглядно продемонстрировать результат операций, Борисова опубликовала в соцсети снимок, на котором позировала в бикини.

Дана Борисова. Фото: соцсети

Фолловеры активно отреагировали.

«Ужас, весь живот покрыт буграми», «Результат, конечно, не очень. Спасибо за честность. Предостерегли других», «Хоть одна правду написала и показала. Молодец», «Выглядит жутковато», — высказались они.

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