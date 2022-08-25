«Живот покрыт буграми»: Борисова ужаснула фигурой после пластической операции

Несколько месяцев назад Дана Борисова сделала две липосакции. Звезда честно призналась, что осталась не слишком довольна результатом хирургических вмешательств.

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По ее словам, в обработанные специалистом места жир действительно не вернулся, зато другие области тела стали «пухнуть на глазах».

«Редко бывает, что хирург делает липосакцию ровно, без бугров и впадин. А тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность», — рассказала Дана.

Чтобы наглядно продемонстрировать результат операций, Борисова опубликовала в соцсети снимок, на котором позировала в бикини.