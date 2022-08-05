«Жирная, как бочка»: бодипозитивную Седокову из Америки не приняли поклонники

Анна Седокова перебралась с мужем баскетболистом Янисом Тиммой жить в Америку. Артистка арендовала роскошный дом в Майами с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. В доме имеется шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная.
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Звезда превратилась в США в блондинку и забыла про диеты, скатившись на местной модной волне в бодипозитив.
Свое новое тело Седокова показала во «ВКонтакте», подчеркнув формы облегающим платьем. Части аудитории эти аппетитные формы звезды понравились, но многие раскритиковали ее за лишний вес.
«Жирная, как бочка», «Кушать хорошо стала», «Худеть! И срочно!» — написали фолловеры.