«Жирная, как бочка»: бодипозитивную Седокову из Америки не приняли поклонники

Анна Седокова перебралась с мужем баскетболистом Янисом Тиммой жить в Америку. Артистка арендовала роскошный дом в Майами с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. В доме имеется шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Звезда превратилась в США в блондинку и забыла про диеты, скатившись на местной модной волне в бодипозитив.

Свое новое тело Седокова показала во «ВКонтакте», подчеркнув формы облегающим платьем. Части аудитории эти аппетитные формы звезды понравились, но многие раскритиковали ее за лишний вес.