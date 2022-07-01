Жигунова удивилась, что Красовский сдает кровь для жителей Донбасса

Жена актера Сергея Жигунова, Виктория, в «Телеграме» удивилась, что известный журналист Антон Красовский сдает кровь для ополченцев в Донбассе.

Она напомнила, что в свое время Антон Красовский публично объявил о своем положительном ВИЧ-статусе, а также о нетрадиционной ориентации.

«Как это?» — задалась вопросом Виктория Жигунова.

Напомним, что Антон Красовский — один из самых популярных российских журналистов. Он ведет программу «Антонимы», в которую приходят очень известные гости.

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