Жигалова рассказала, сколько Светлаков заработал на продаже дома в Юрмале

В свое время шоумен приобрел особняк за 20 миллионов рублей.
Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» заявила, что шоумен Сергей Светлаков в свое время потратил 20 миллионов рублей на покупку участка и строительство дома в Юрмале.

«Приобрел он его в 2010 году и любил там проводить время с семьей, особенно с мая по сентябрь. Сейчас подобный дом в этом же поселке может стоить от пятисот до миллиона евро».

Жигалова также раскрыла «начинку» теперь уже бывшего дома Сергея Светлакова. «Особняк в Латвии вмещал в себя несколько спален, большую террасу, на которой часто проводились встречи с друзьями, а некоторые СМИ сообщают еще и о небольшом домике прямо у реки, куда Светлаков ездил рыбачить», - заметила она.

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Напомним, что Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале. Причиной, судя по всему, стала нестабильная обстановка в мире.

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