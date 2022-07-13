Жигалова рассказала, сколько Светлаков заработал на продаже дома в Юрмале

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» заявила, что шоумен Сергей Светлаков в свое время потратил 20 миллионов рублей на покупку участка и строительство дома в Юрмале.
«Приобрел он его в 2010 году и любил там проводить время с семьей, особенно с мая по сентябрь. Сейчас подобный дом в этом же поселке может стоить от пятисот до миллиона евро».
Жигалова также раскрыла «начинку» теперь уже бывшего дома Сергея Светлакова. «Особняк в Латвии вмещал в себя несколько спален, большую террасу, на которой часто проводились встречи с друзьями, а некоторые СМИ сообщают еще и о небольшом домике прямо у реки, куда Светлаков ездил рыбачить», - заметила она.
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Напомним, что Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале. Причиной, судя по всему, стала нестабильная обстановка в мире.