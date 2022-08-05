Жгучая брюнетка! Орбакайте козырнула с темными волосами и каре на съемках сериала «Тест на беременность – 4»

Поклонники Кристины Орбакайте едва узнали певицу в новом образе. Для съемок в сериале «Тест на беременность – 4» актрисе пришлось несколько измениться. И судя по всему, с помощью парика.
Так, в кадре дочка Аллы Пугачевой показалась с темными волосами и каре. При этом лоб Кристины был слишком открыт, что выглядело не совсем естественно. Все-таки линия роста волос на голове у Орбакайте совсем другая. Тем более многие привыкли, что у певицы светлые волосы под пепельный блонд.
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Поклонники заметили, что с темными волосами Кристина Орбакайте стала выглядеть старше. Блонд ее цветотипу подходит больше, освежая лицо. Тогда как брюнеткой певица стала выглядеть на свой возраст.
Кстати, поп-дива вместе с дочкой Клавой успела побывать во Франции. А потом Кристина Орбакайте прилетела в Юрмалу, чтобы навестить Аллу Пугачеву. Внучка певицы повидалась с двойняшками Гарри и Лизой.