Жгучая брюнетка! Орбакайте козырнула с темными волосами и каре на съемках сериала «Тест на беременность – 4»

Поклонники Кристины Орбакайте едва узнали певицу в новом образе. Для съемок в сериале «Тест на беременность – 4» актрисе пришлось несколько измениться. И судя по всему, с помощью парика.

Так, в кадре дочка Аллы Пугачевой показалась с темными волосами и каре. При этом лоб Кристины был слишком открыт, что выглядело не совсем естественно. Все-таки линия роста волос на голове у Орбакайте совсем другая. Тем более многие привыкли, что у певицы светлые волосы под пепельный блонд.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».