Женщину с тухлыми яйцами не пустили на концерт Галкина в Анталье

Закидывание Максима Галкина тухлыми яйцами во время концерта в Турции было предотвращено местной службой безопасности.

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Бывшая поклонница комика по имени Марина Круглова, разочаровавшаяся в его высказываниях, разработала план мести: запаслась двумя десятками тухлых яиц, положила их в пакет и отправилась на концерт мужа Аллы Пугачевой в Анталье, где отдыхала на тот момент.