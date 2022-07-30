Женщину с тухлыми яйцами не пустили на концерт Галкина в Анталье

Дама, решившая похулиганить, заранее запаслась своим «оружием».
Максим Галкин.

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Закидывание Максима Галкина тухлыми яйцами во время концерта в Турции было предотвращено местной службой безопасности.

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Бывшая поклонница комика по имени Марина Круглова, разочаровавшаяся в его высказываниях, разработала план мести: запаслась двумя десятками тухлых яиц, положила их в пакет и отправилась на концерт мужа Аллы Пугачевой в Анталье, где отдыхала на тот момент.

Дама планировала закидать артиста, если тот начнет говорить непотребное. Однако бдительная охрана уже на входе в концертный зал «разоружила» яичную хулиганку.

Источник: solenka.info.

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