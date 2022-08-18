«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях»: Хаматова — о Миронове

Актер и его близкая подруга разошлись во взглядах.
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса Чулпан Хаматова заявила со сцены Нового рижского театра после одного из недавних выступлений, что в ближайшие годы она вряд ли появится на сцене со своим партнером актером Евгением Мироновым.

«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях».

Напомним, что Чулпан Хаматова и Евгений Миронов долгие годы вместе появлялись на сцене Театра Наций. Однако за последнее время их взгляды разошлись.

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Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии недалеко от Риги в экопоселке. Евгений Миронов не так давно посещал Донбасс.

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