«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях»: Хаматова — о Миронове

Напомним, что Чулпан Хаматова и Евгений Миронов долгие годы вместе появлялись на сцене Театра Наций. Однако за последнее время их взгляды разошлись.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии недалеко от Риги в экопоселке. Евгений Миронов не так давно посещал Донбасс.