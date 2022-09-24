Жена Петросяна сделала заявление об отъезде из России

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила публично обозначить свою позицию по поводу сложной мировой ситуации, чтобы поклонники не делали лишние выводы. Девушка заявила, что не намерена уезжать из своей страны.

«В первую очередь я русская, я живу в России. Покинуть ее навсегда смогу разве что вперед ногами. И меня, разумеется, заботит все, что происходит в моей стране», - написала она в соцсетях.

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Брухунова также подчеркнула, что мужчины должны оставаться мужчинами, а не пытаться уехать из России.