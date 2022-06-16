«Жена если хватает, то с лица»: Галкин раскрыл детали любовных ласок Пугачевой

Как отметил шоумен, он не любит, когда его трогают без предупреждения.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин в соцсетях рассказал о любовных ласках своей жены — певицы Аллы Пугачевой. Эту историю он поведал на своем концерте в Израиле.

«У нас была группа «Серебро». Я их со сцены объявил и ушел за кулисы. Школьницы-развратницы — у них был такой имидж. Они бегут мне навстречу. А одна из них, уже пройдя мимо меня, схватила меня за пятую точку. За филейную часть. Я как девственность потерял во второй раз».

По словам Галкина, так, без предупреждения, его никто в жизни не хватал. «Жена если хватает, то с лица», — неожиданно раскрыл шоумен детали любовных ласок Примадонны.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле со своими детьми. У юмориста идут концерты в этой стране.

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