«Жена если хватает, то с лица»: Галкин раскрыл детали любовных ласок Пугачевой

По словам Галкина, так, без предупреждения, его никто в жизни не хватал. «Жена если хватает, то с лица», — неожиданно раскрыл шоумен детали любовных ласок Примадонны.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле со своими детьми. У юмориста идут концерты в этой стране.

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