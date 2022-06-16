«Жена если хватает, то с лица»: Галкин раскрыл детали любовных ласок Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин в соцсетях рассказал о любовных ласках своей жены — певицы Аллы Пугачевой. Эту историю он поведал на своем концерте в Израиле.
«У нас была группа «Серебро». Я их со сцены объявил и ушел за кулисы. Школьницы-развратницы — у них был такой имидж. Они бегут мне навстречу. А одна из них, уже пройдя мимо меня, схватила меня за пятую точку. За филейную часть. Я как девственность потерял во второй раз».
По словам Галкина, так, без предупреждения, его никто в жизни не хватал. «Жена если хватает, то с лица», — неожиданно раскрыл шоумен детали любовных ласок Примадонны.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле со своими детьми. У юмориста идут концерты в этой стране.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.