«Жаль Лиза с Гарри все по Европам!»: молодая жена Николаева показала подросшую дочку от композитора

Пока Алла Пугачева с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой проводит летние каникулы в Юрмале, ее кум Игорь Николаев устраивает домашние чаепития с семьей. На личной страничке микроблога молодая жена композитора поделилась свежими кадрами, показав, как подросла их дочка Вероника. Девочка, к слову, очень привязана к детям Примадонны. Так, двойняшек Гарри и Лизу она считает своими лучшими друзьями.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

И если Вероника долгое время не видится с двойняшками, то обязательно начитает скучать по ним. Вот уже почти пять месяцев как Алла Борисовна живет за границей с семьей. Так что пока Гарри и Лиза находятся вдали от родины. А значит с дочкой Игоря Николаева они почти не общаются, разве что по видеосвязи.