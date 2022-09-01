«Жаль, что сегодня мы не вместе…»: Прилучный грустит, что его дочка-первоклассница и сын пропустили Первое сентября, уехав из Москвы

Павел Прилучный погрустил от того, что он не смог побывать на школьной линейке своих детей от Агаты Муцениеце. По словам актера, сейчас наследники находятся не с ним. А ведь в этом году дочка Прилучного — Мия — станет первоклассницей.

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