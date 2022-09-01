«Жаль, что сегодня мы не вместе…»: Прилучный грустит, что его дочка-первоклассница и сын пропустили Первое сентября, уехав из Москвы

Павел Прилучный погрустил от того, что он не смог побывать на школьной линейке своих детей от Агаты Муцениеце. По словам актера, сейчас наследники находятся не с ним. А ведь в этом году дочка Прилучного — Мия — станет первоклассницей.
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«1 сентября, 2020 год, когда Тимофей пошел в первый класс. А в этом году у нас первоклассница Мия, но дети сейчас далеко от Москвы, и учеба для них начнется позже. Надеюсь, это не помешает им получить удовольствие от обучения. Для меня 1 сентября всегда было символом начала чего-то нового, а когда появились дети, захотелось, чтобы и для них этот день стал особенным. Жаль, что сегодня мы не вместе…» — отметил Прилучный.
Дети Агаты Муцениеце — сын Тимофей и дочка Мия. Фото: личный архив