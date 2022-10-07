«Займись ребенком!»: Миро, ошалевшая от похудения Тодоренко, приструнила ведущую

Блогер Лена Миро удивилась быстрому похудению ведущей Регины Тодоренко, а точнее, его методу. Звезда занималась по 4 часа 4-5 раз в неделю. Акула пера уверена, что это перебор.

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Миро уточнила, что каждый, конечно, может поступать как ему вздумается, но на знаменитостей обычно люди ориентируются, берут их в пример. А Тодоренко открыто рассказывает о своей жизни и о своем весе тоже людям.

«Примером должно быть ровно противоположное — забота о здоровье, о ребенке, роды в больнице, а не в ванной, умеренная физкультура, пока кормишь грудью, а не стремление вернуться к прежнему весу как можно быстрее. Займись ребенком. Его здоровьем. Корми, сама гуляй, питайся полноценно и правильно», — посоветовала Миро Тодоренко.