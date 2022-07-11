Затянем пояса? Минфин предрек дефицит региональных бюджетов на ближайшие два года

В течение двух ближайших лет Министерство финансов планирует, что бюджет России будет дефицитным. В 2023 его величина составит 132,5 млрд, в 2024 уже меньше — 78,1 млрд рублей.

Зато по итогам текущего, 2022 года, ожидается профицит бюджета в 163 млрд рублей. Ситуация будет налаживаться медленно.

Профицит бюджета прогнозируется только в 2025 году, причем это будет вполне себе символическая, по меркам страны, сумма — 6,8 млрд рублей.

Напомним, по итогам пандемийного 2020 года бюджет тоже был дефицитным, он составил 677 млрд рублей (доходы составили 14,9 трлн рублей, расходы — 15,6 трлн рублей).

В настоящее время планируемый дефицит бюджета связан со сложившейся ситуацией в экономике на фоне разворачивающихся событий в мире.