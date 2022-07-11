Будет меньше ярких цветов? Эксперты рассказали, как через год изменится одежда на людях из-за скачка цен

Из-за роста цен на одежду появились опасения, что люди станут одеваться хуже. Будут выбирать вещи попроще, серых оттенков. В результате уже через год улицы наших городов станут выглядеть мрачновато.

Однако эксперты такие выводы делать не торопятся. Их прогнозы более оптимистичны. Да, вещи станут дороже, но ярких красок это их не лишит.

Турецкие и китайские бренды будут делать практически такие же модели одежды, как и привычные россиянам марки. Международные производители отшивают свои новые коллекции, закупают ткани, фурнитуру как раз в Китае и Турции.