Запрет на вертолеты и личные авто: организаторы похорон Елизаветы II перечислили требования к гостям

Гостям, прибывающим на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, придется пожертвовать комфортом ради выполнения требований протокола. Организаторы траурного мероприятия уже озвучили перечень требований, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

Главы государств не смогут использовать собственные самолеты и вертолеты. Мало того — им запрещено ехать даже в личных автомобилях. Причина проста: много гостей и мало места. На западе Лондона всех прибывших будут усаживать в автобусы, на которых и доставят к месту похорон королевы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По окончании траурной церемонии лидеры государств получат возможность оставить памятные записи в специальной книге соболезнований. Панихида состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные издания.