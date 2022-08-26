«Запрещено в США что ли ездить?»: Тарасова объяснила, почему уехала из России в Америку

Как отметила Тарасова, она гостит у своих друзей, у которых хранятся ее зимние вещи. При этом Тарасова заметила, что на каток в Америке ходить не собирается. Вещи, которые она перевезет в Россию, Тарасова пообещала позже показать журналистам, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР. В 2008 году введена в Зал славы мирового фигурного катания.