Запашный оценил вероятность Хаматовой построить карьеру в Голливуде

Не так давно российская актриса обзавелась личным агентом в Америке.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro оценил вероятность того, что актрисе Чулпан Хаматовой удастся построить успешную карьеру в Голливуде.

«Чулпан уже осудили за последнее время тысячу раз. Это правда. Я про Хаматову уже все сказал. Сам я в Америке был несколько раз. Правда, не с гастролями».

Как отметил Запашный, предугадывать, как будет развиваться дальнейшая жизнь у Хаматовой крайне сложно. «Получится или не получится у нее построить карьеру в Голливуде - это уже второй вопрос», - заявил он.

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Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова обзавелась личным агентом в Голливуде. Звезда хотела бы в ближайшее время получить роль в одном из американских фильмов.

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