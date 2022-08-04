Запашный оценил вероятность Хаматовой построить карьеру в Голливуде

Как отметил Запашный, предугадывать, как будет развиваться дальнейшая жизнь у Хаматовой крайне сложно. «Получится или не получится у нее построить карьеру в Голливуде - это уже второй вопрос», - заявил он.

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Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова обзавелась личным агентом в Голливуде. Звезда хотела бы в ближайшее время получить роль в одном из американских фильмов.