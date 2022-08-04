Запашный оценил вероятность Хаматовой построить карьеру в Голливуде

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro оценил вероятность того, что актрисе Чулпан Хаматовой удастся построить успешную карьеру в Голливуде.
«Чулпан уже осудили за последнее время тысячу раз. Это правда. Я про Хаматову уже все сказал. Сам я в Америке был несколько раз. Правда, не с гастролями».
Как отметил Запашный, предугадывать, как будет развиваться дальнейшая жизнь у Хаматовой крайне сложно. «Получится или не получится у нее построить карьеру в Голливуде - это уже второй вопрос», - заявил он.
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Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова обзавелась личным агентом в Голливуде. Звезда хотела бы в ближайшее время получить роль в одном из американских фильмов.