«Загорают с марта»: Жигалова подтвердила, что семья Реввы с весны в Испании

Как отметила видеоблогер, артист выступает на корпоративах в Монако.
Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин. Говорит» подтвердила, что артист Александр Ревва со своей семьей находится с марта в Испании.

«Анжелика выступила с заявлением, что Алена, блин наврала и получит повестку в суд. Анжелика, вы сначала подумайте, как пришлете мне повестку из Испании или где вы там отдыхаете. В этой своей речи Ревва так и не сказала, где находится ее семья. Они в Испании. Они там загорают с марта. Интересный такой отпуск получается».

Как добавила Жигалова, оказывается, Александр Ревва восемь лет не общается с отцом. «Ревва с Зеленским в КВН вместе участвовали. Он работал у него в продакшене. Боня засняла, как Ревва дает корпоративы в Монако», — заявила Жигалова.

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Напомним, что жена Александра Реввы Анжелика отмечала, что речи об эмиграции из России ее семьи не идет. При этом она угрожала судом Жигаловой.

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