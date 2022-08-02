«Загорают с марта»: Жигалова подтвердила, что семья Реввы с весны в Испании

Как добавила Жигалова, оказывается, Александр Ревва восемь лет не общается с отцом. «Ревва с Зеленским в КВН вместе участвовали. Он работал у него в продакшене. Боня засняла, как Ревва дает корпоративы в Монако», — заявила Жигалова.

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Напомним, что жена Александра Реввы Анжелика отмечала, что речи об эмиграции из России ее семьи не идет. При этом она угрожала судом Жигаловой.