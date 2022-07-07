«Зачем?!»: какую страшную вещь Римма Маркова сделала на похоронах Нонны Мордюковой

В годовщину смерти Нонны Мордюковой 6 июля актер Станислав Садальский раскрыл, какой страшный поступок на похоронах совершила ее подруга Римма Маркова. Актрисы очень дружили много лет, и уход лучшей подруги стал для Риммы Васильевны ударом.

«На похоронах Нонны ее лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь - бросила Мордюковой в могилу свою фотографию. Я тогда сказал: «Римма, ты дура? Зачем?!». «Чтобы ей Там не так скучно было», - вспоминает, что сделала Маркова на могиле Мордюковой, Садальский.

Мордюкова ушла из жизни в 2008 году. Лучшая подруга пережила ее на 7 лет.

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