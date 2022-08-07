«За сердцем, за чувствами»: Вера Брежнева высказалась на фоне слухов о разводе с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева в последнее время довольно часто делится своими мыслями с подписчиками.

Все они так или иначе касаются нынешнего состояния звезды, которая сейчас переживает нелегкие времена.

В личной жизни Веры Брежневой происходит настоящая драма, которую она пытается переосмыслить. В микроблоге Вера Брежнева дала понять, что сейчас для нее важнее чувства, чем разум.

«Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта – тот, который тебе следовало бы выбрать и тот, который ты выбираешь. Когда выбираешь умом, не расстраивайся в итоге, что не чувствуешь счастья. Чтобы чувствовать счастье, надо идти за чувствами. Сейчас иду только за сердцем, за чувствами», - призналась Вера Брежнева.

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Напомним, не так давно со ссылкой на свои источники в окружении Брежневой и Меладзе СМИ сообщили. что звездная пара развелась. Супруги не комментируют ничего официально, и только Вера Брежнева дает понять, что появившиеся слухи небеспочвенны.