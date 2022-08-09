За кого на самом деле Пугачева хотела выдать замуж Орбакайте, но ей отказали

Известный журналист Феликс Грозданов рассказал о том, что Алла Пугачева долгое время мечтала выдать замуж Кристину Орбакайте за сына Софии Ротару Руслана. В лице молодого человека Примадонна видела выгодную партию для своей дочери.
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«Но София Михайловна отнеслась к этой затее скептически, она, наверное, сказала: «Вы знаете, в этом деле нужен не расчет, а все-таки чувства, я хочу, чтобы мой сын был действительно счастлив и сам встретил ту девушку, которая станет его женой», - заявил он.
Пугачева, по словам Феликса, была крайне расстроена. Во-первых, ей отказали. А, во-вторых, отказала главная конкурентка.