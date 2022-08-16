«За большие деньги»: дочь Анастасии Заворотнюк приглашена на телевизионное ток-шоу, посвященное ее маме

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с тяжелым заболеваем, активно ведет микроблог.
Анна Заворотнюк часто устраивает интерактивы с подписчиками, во время которых отвечает и на вопросы о маме. Правда, только на те, на которые считает нужным и возможным для себя.
Но иногда Анна Заворотнюк говорит и намекает на маму и сложную ситуацию с ней, даже когда поклонники ничего такого и не имели в виду.
Так, у Анны Заворотнюк спросили, пошла бы она на ток-шоу или стала бы давать интервью, если бы ее пригласили.
Отвечая на этот вопрос, Анна Заворотнюк четко дала понять, что девушка она амбициозная и явно мечтающая о славе. Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что такие предложения ей поступали и не раз.
Дочь Анастасии Заворотнюк - о своем участии в ток-шоу. Фото: соцсети
Понимая, что речь будет идти не о ней, а о ее звездной маме, Анна Заворотнюк предпочитает отвечать на такие предложения отказом.
«Меня много раз приглашали на очень известные шоу за большие деньги, но есть тема, на которую я говорить абсолютно не готова. А она будет главной», - высказалась Анна Заворотнюк.