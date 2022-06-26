«Юмор XXIII века»: Шахназаров раскритиковал Галкина

На днях Максим Галкин сделал публикацию в соцсети, на которой запечатлелся с синяком под глазом. Шоумен отметил, что в него прилетело яблоко на концерте.

Публицист Михаил Шахназаров, который активно следит за жизнью Галкина в Израиле, не прошел мимо очередного его высказывания.

«Хороший зритель у Максима! Аншлагистый такой. И юмор хороший. Юмор XXIII века, наверное», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Максим Галкин дал ряд концертов в Израиле, куда уехав вместе с семьей еще в начале марта. Также на лето у него запланированы выступления в Европе, а на начало осени в Австралии и Новой Зеландии.

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