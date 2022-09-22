Юлия Ефременкова из «Дома-2» родила двойню

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова впервые стала мамой.

Радостной новостью о пополнении в семействе Юлия Ефременкова поделилась на своей странице в социальной сети. На свет появились ее сыновья-близнецы, ставшие первенцами Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира.

Молодые родители невероятно счастливы увидеться со своими наследниками.

Юлия Ефременкова рожала не сама. Врачи еще во время ее беременности приняли решение, что сыновья Ефременковой и Мондезира появятся на свет с помощью кесарева сечения. В случае с двойней такая методика гарантирует благоприятный исход и для мамы, и для ее младенцев.

Напомним, перед родами Юлия Ефременкова очень волновалась и плакала от страха. Но теперь все позади.

Юлия Ефременкова и Мондезир принимают поздравления с пополнением в семействе.

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