Юлия Ефимова покинула концерт Rammstein с разбитой губой и синяками

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в Штатах посетила концерт группы Rammstein. Подготовилась красавица основательно, нарядилась соответствующе и в компании друзей оторвалась на танцполе. Но не все прошло гладко – в итоге после вечеринки у нее разбита губа и остались синяки на теле.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как это произошло, Ефимова показала в микроблоге. Огромный стадион с фанатами отжигал по полной, сама Ефимова не отставала. Как и ее друзья. Во время танцев никто не следил за руками и головой, поэтому всем зазевавшимся прилетало с разных сторон.

«Спонсор моей разбитой губы и синяков», - пожаловалась Ефимова. Как теперь выглядит Ефимова, она не показала.