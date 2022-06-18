Юлиан раскрыл, что ему сказала английская королева на приеме после концерта

Юлиан уже давно стал звездой. Он в свое время был востребованным артистом и даже был первым модником. Теперь певец утверждает, что это он первым стал носить в России на эстраде удлиненные пиджаки с узорами и стразами.
Об этом, а также других моментах из своей жизни Юлиан повел Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».
Певец пояснил, что о нем многое писали в СМИ. Он признался, что многие думали, что за ним стоят большие лиц. Повод для этого был. Артист выступил на концерте перед большими людьми, среди которых была королева Великобритании Елизавета II.
«Это прошло с того момента, как я спел перед английской королевой. Тогда еще когда появился "Русский вальск", не было гимна России. Но чай я с ним не пил, с Борисом Ельциным.
Наверное, я талантливый. Попасть на тот концерт было невероятно! Было всего три номера, чтобы королева не устала. Зураб Соткилава представлял оперу, Максим Васильев - балет и эстраду представил я.
И кстати, больше никто не споет перед английской королевой из нашей страны, потому что такие законы. Королева по регламену приезжает в страну один раз. В Россию она приезжала в 1996 году. Так что галочка у меня стоит», – похвастался Юлиан.
Юлиан выступил перед королевой. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"
Кудрявцевой стало интересно, смог ли он поговорить с особой гостьей или все ограничилось только выступлением. Певец признался, что несколько слов королева ему сказала.
«Потом был небольшой прием. И она даже мне сказала, но я плохо говорил по английски, поэтому мне перевели. Она сказала: "Будь счастлив, мой мальчик". Она мне очень приветливо аплодировала. А Борис Николаевич хлопнул так по спине. Он вообще был огромный», – поделился он.
Также Юлиан признался, что получил звание заслуженного артиста даже не подавая документы. Он пояснил, что это был последний указ Ельцина.
Юлиан. Фото: соцсети звезды