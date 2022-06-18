Юлиан раскрыл, что ему сказала английская королева на приеме после концерта

Певец пояснил, что о нем многое писали в СМИ. Он признался, что многие думали, что за ним стоят большие лиц. Повод для этого был. Артист выступил на концерте перед большими людьми, среди которых была королева Великобритании Елизавета II.

«Это прошло с того момента, как я спел перед английской королевой. Тогда еще когда появился "Русский вальск", не было гимна России. Но чай я с ним не пил, с Борисом Ельциным.

Наверное, я талантливый. Попасть на тот концерт было невероятно! Было всего три номера, чтобы королева не устала. Зураб Соткилава представлял оперу, Максим Васильев - балет и эстраду представил я.

И кстати, больше никто не споет перед английской королевой из нашей страны, потому что такие законы. Королева по регламену приезжает в страну один раз. В Россию она приезжала в 1996 году. Так что галочка у меня стоит», – похвастался Юлиан.