Юлиан раскрыл, что ему сказала английская королева на приеме после концерта

Певец в студии Леры Кудрявцевой вспомнил про свое выступление перед королевой Елизаветой II и Борисом Ельциным.
Юлиан

Юлиан. Фото: соцсети звезды

Юлиан уже давно стал звездой. Он в свое время был востребованным артистом и даже был первым модником. Теперь певец утверждает, что это он первым стал носить в России на эстраде удлиненные пиджаки с узорами и стразами.

Об этом, а также других моментах из своей жизни Юлиан повел Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Певец пояснил, что о нем многое писали в СМИ. Он признался, что многие думали, что за ним стоят большие лиц. Повод для этого был. Артист выступил на концерте перед большими людьми, среди которых была королева Великобритании Елизавета II.

«Это прошло с того момента, как я спел перед английской королевой. Тогда еще  когда появился "Русский вальск", не было гимна России. Но чай я с ним не пил, с Борисом Ельциным.

Наверное, я талантливый. Попасть на тот концерт было невероятно! Было всего три номера, чтобы королева не устала. Зураб Соткилава представлял оперу, Максим Васильев - балет и эстраду представил я. 

И кстати, больше никто не споет перед английской королевой из нашей страны, потому что такие законы. Королева по регламену приезжает в страну один раз. В Россию она приезжала в 1996 году. Так что галочка у меня стоит», – похвастался Юлиан. 

Юлиан выступил перед королевой. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"

Кудрявцевой стало интересно, смог ли он поговорить с особой гостьей или все ограничилось только выступлением. Певец признался, что несколько слов королева ему сказала. 

«Потом был небольшой прием. И она даже мне сказала, но я плохо говорил по английски, поэтому мне перевели. Она сказала: "Будь счастлив, мой мальчик". Она мне очень приветливо аплодировала. А Борис Николаевич хлопнул так по спине. Он вообще был огромный», – поделился он. 

Также Юлиан признался, что получил звание заслуженного артиста даже не подавая документы. Он пояснил, что это был последний указ Ельцина. 

Юлиан. Фото: соцсети звезды

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