«А я здесь причем? Я артист»: Добронравов прервал молчание, опешив от громких слов Кошмал из «Сватов»

Анна Кошмал стала все чаще мелькать на интервью, выдавая новые и новые афоризмы. Так, актриса из сериала «Сваты» дала понять, что она не намерена поддерживать общение с коллегами. В списке тех, на кого звезда затаила обиду, оказались ее экранные дедушка и бабушка Иван и Валюха Будько. Сама Анна Кошмал сыграла их внучку Женю Ковалеву.

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И если раньше актриса утверждала, что считает Федора Добронравова едва ли не родным дедом, а Татьяну Кравченко глубоко почитает и любит как самого близкого человека, то теперь Анна и знать о сериальных родственниках не желает.

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro Федор Добронравов намекнул, что и слышать не слыхивал о том, что происходит с его экранной внучкой. Актер подметил, что интернетом он не пользуется и глупости не читает. Однако Федор Викторович явно опешил от громких слов Анны Кошмал.

Так, Добронравов выразил недоумение относительного того, почему он должен как-то реагировать на происходящие в мире события, если он не политолог и не социолог, а артист. У него совершенно другое призвание.

«А я здесь при чем? Я — артист! С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — отметил Федор Добронравов в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее Анна Кошмал заявила, что для нее «Сваты» — это вовсе не Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Успех сериала, как считает актриса, заслуга режиссера Андрея Яковлева.