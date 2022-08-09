«Я всегда восхищалась и буду восхищаться учителем»: Савичева — о Фадееве

Как отметила Савичева, 19 лет — это было сильно, хотя и очень давно. Певица спросила своих подписчиков, переслушивают ли они тот альбом «Фабрики звезд – 2», где есть и ее песни.

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Напомним, что победителем шоу «Фабрика звезд – 2» стала Полина Гагарина. Второе место заняла Елена Терлеева, а третье — Елена Темникова.