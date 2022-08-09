«Я всегда восхищалась и буду восхищаться учителем»: Савичева — о Фадееве

Певица Юлия Савичева в «Телеграме» заявила, что 19 лет назад вышел сборник «Фабрика звезд – 2».
«Сойти с ума. Макс тогда, конечно, в полную мощь показал запредельный уровень своего таланта. Сейчас я, по сути, получая продюсерский опыт, понимаю, какой это был титанический труд. Я всегда восхищалась и буду восхищаться учителем».
Альбом «Фабрики звезд – 2». Фото: Телеграм Юлии Савичевой
Как отметила Савичева, 19 лет — это было сильно, хотя и очень давно. Певица спросила своих подписчиков, переслушивают ли они тот альбом «Фабрики звезд – 2», где есть и ее песни.
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Напомним, что победителем шоу «Фабрика звезд – 2» стала Полина Гагарина. Второе место заняла Елена Терлеева, а третье — Елена Темникова.